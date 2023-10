Taxi corse assure la prise en charge de sa clientèle dans toutes les gares, ports et aéroports de Corse, ainsi que le transfert de randonneurs et de sacs vers et à partir des refuges et gites, du gr20 , mare e mare et mare e monti, comme haut asco, le col de vergio...

Taxi Corse : le transport de qualité en Corse

La Corse est une île magnifique qui mérite d’être visitée. Quoi de meilleur que de voyager en taxi avec un professionnel des transports pour profiter pleinement des merveilles naturelles qu’offre cette île ?

C’est pour cela que Taxi Corse, une entreprise de transport corse, propose ses services pour les touristes et les locaux. Quelle que soit votre destination, Taxi Corse est là pour vous y conduire.

Services 24h/24 et 7j/7

Taxi Corse est disponible 24h/24 et 7j/7. Quel que soit le moment où vous en avez besoin, Taxi Corse est là pour vous offrir un service de qualité. Vous pouvez les joindre au 06 33 09 82 07 ou au 04 95 48 24 74 pour toutes destinations.

Transport adapté à tous vos besoins

Que vous soyez en vacances ou en déplacement professionnel, Taxi Corse s’adapte à tous vos besoins. La société prend en charge ses clients dans toutes les gares, ports et aéroports de Corse, mais aussi pour le transfert de randonneurs et de sacs vers et depuis les refuges et gîtes du GR20, Mare e mare et Mare e monti, comme Haut Asco, le col de Vergio, etc.

Des services personnalisés

Taxi Corse est spécialisé dans le transport personnalisé. Vous pouvez leur demander des services personnalisés pour votre voyage. Ils proposent des services de transferts avec chauffeur privé à la demande, des circuits touristiques à la carte, et même des services de personnes accompagnatrices pour vous accompagner et vous aider à découvrir la Corse.

En plus de leurs services de transports, Taxi Corse propose également des guides touristiques pour vous accompagner et vous guider pendant votre séjour. Leurs guides sont des professionnels de l’île qui connaissent les meilleurs endroits à visiter pour vous offrir une expérience inoubliable.

Alors si vous êtes à la recherche d’un transport de qualité et de services personnalisés, n’hésitez pas à contacter Taxi Corse.