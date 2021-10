Créer un site Internet pour artisan

Vous êtes artisan et souhaitez être visible sur Internet. Pourquoi ne pas créer votre propre site et le référencer localement ?

Nombre d’artisans achètent des leads auprès de centrale, mais doivent laisser d’importantes commissions à leurs prescripteurs. Il est donc indispensable de créer son propre site Internet et de travailler au mieux sa visibilité, le sérieux des informations et l’image que vous laissez de votre société.

Créer votre propre site web dédié à votre entreprise, votre marque, votre métier

Nous vous proposons un site web moderne dédié à votre activité pour un prix raisonnable : 2000 € HT

Site web professionnel à un prix fixe et équitable sans engagement 1]

Nous vous rendons opérationnel en 1 à 2 semaines avec un nouveau site Web de qualité, dédié à votre métier d’artisan.

Vous pouvez facilement mettre à jour le site avec du nouveau contenu

Obtenez les demandes des clients directement à partir du site Web.

Site web professionnel

Un site web professionnel permet à votre entreprise d’attirer plus de clients

Optimisé pour les mobiles

Un design réactif optimisé pour les tablettes et les mobiles.

Rapide et sûr

Les sites web rapides sont tout simplement les meilleurs. Hébergement sécurisé et rapide

Système convivial

CMS convivial pour que vous puissiez tout contrôler facilement.

Site Internet que vous pouvez contrôler vous-même

Site web avec CMS ( Content Management System ) complet

) complet Optimisé pour PC, tablette et mobile

Optimisation des images et du design

Prêt pour le marketing et le référencement

Votre site Internet pour artisan

Compris dans votre offre :

Configuration du domaine et du site web

Mise en place du certificat https pour que la page soit sécurisée.

Personnalisation du design en fonction de votre logo et de vos couleurs

Personnalisation des images et des éléments de menu

Mise en place du formulaire de contact et de la page d’offre

Nous pouvons également vous aider avec :

Référencement, Optimisation des moteurs de recherche (SEO)

Rédaction et traduction de contenu

Création de liens

Google AdWords

Nouvelles photos professionnelles

Production de vidéos

Un site Internet sécurisé et rapide

Votre nouveau site web est sécurisé et fonctionne sur un serveur sécurisé et rapide avec une sauvegarde complète chaque jour. Le site web fonctionne avec un certificat de sécurité https afin que vos visiteurs puissent voir dans leur navigateur qu’elle est sécurisée et qu’un cadenas s’affiche. Pour garantir la fiabilité de vos données, vous disposez de votre propre base de données et êtes aux normes par rapport à la législation sur le GDPR.

Serveurs rapides et temps de réponse rapides

Sécurité optimale

Sauvegardes

Vous n’avez pas besoin d’installer quoi que ce soit - Solution basée sur le cloud.

Hébergement et assistance professionnels

Nos serveurs sont constamment surveillés et bénéficient d’une sécurité supplémentaire contre le piratage grâce à des mises à jour de sécurité permanentes, ainsi qu’à une configuration avancée.

Un site pour capter votre clientèle locale

Les petites entreprises et principalement les artisans, sont le cœur de toute communauté. Cependant, toutes ces artisans n’ont pas forcément de site Web qui leur permette de faire connaître la qualité de leurs produits ou services. Ou alors ils ne sont pas visibiles [2] Cela est souvent dû au coût de la conception d’un site Web professionnel. Nous pensons que tous les artisans ont besoin d’un site web pour transmettre leur véritable expérience client et pouvoir capter de nouveaux prospects. C’est pourquoi nous sommes spécialisés dans la conception de sites web abordables, avec des formules adaptées au budget de chaque petite entreprise.

Dans la plupart des cas, la première impression du client sur votre site Web déterminera toute interaction ultérieure avec votre entreprise. Alors pourquoi ne pas avoir un site web personnalisé qui montrera qui vous êtes en tant qu’entreprise et qui incitera vos clients à prendre contact avec vous ?

Nos sites Web vous faciliteront la vie. En utilisant la génération de prospects en ligne, les formulaires de contact en ligne et un bon référencement, vous pouvez développer votre base de clients.

5 raisons pour lesquelles un artisan doit avoir son propre site Internet

Aujourd’hui à peine la moitié des artisans disposent d’un site web, alors que 97 % des consommateurs recherchent des produits et des services en ligne, selon les chiffres publiés précédemment par l’association SCORE.

La déconnexion entre les petites entreprises locales et le nombre croissant de consommateurs qui évaluent les artisans et les entreprises en fonction de leur présence en ligne pourrait priver les artisans de nombreux de clients. Aujourd’hui ce sont principalement les plateformes de devis en ligne qui profitent de la demande. De leur côté ils revendent les contacts aux artisans qui se retrouvent souvent pris à la ceinture. Si un artisan ou une petite entreprise locale n’a pas de présence en ligne, elle passe à côté d’un énorme pourcentage de la population qui pourrait faire appel à ses services.

Un site web aide non seulement les entreprises locales à promouvoir et à vendre leurs produits et services, mais il leur permet aussi de se distinguer des concurrents, ce qui est plutôt important à une époque où les gens se fient beaucoup à Internet pour tout savoir sur une entreprise. Cela fait d’un site Internet l’un des actifs commerciaux les plus importants pour le partage d’informations, le renforcement de la crédibilité et la distinction sur des marchés encombrés.

Trouver des clients

Verisign a constaté que 88 % des entreprises locales disposant d’un site Web reconnaissent que ce dernier a permis aux clients de trouver plus facilement leur entreprise. Aujourd’hui, les clients effectuent constamment des recherches sur les ordinateurs, les tablettes et les smartphones. Un site web leur permet de trouver votre entreprise et de se renseigner sur votre activité, vos références, vos tarifs, à tout moment et en tout lieu.

Dans l’environnement de recherche en ligne concurrentiel d’aujourd’hui, le contenu que vous proposez est essentiel. Google a remanié ses algorithmes pour mieux répondre aux recherches des utilisateurs aujourd’hui, notamment en récompensant les sites qui offrent aux visiteurs un contenu utile et une bonne expérience utilisateur. Cela signifie que si quelqu’un recherche un produit ou un service offert par votre entreprise, votre site Web doit apparaître dans les résultats de recherche, sinon vous passerez à côté de prospects potentiels.

Construire sa crédibilité

Vous pouvez créer une présence de marque pour votre entreprise sur les médias sociaux, mais vous êtes limité par la plateforme en termes de conception, de processus et de technologie. Un site web peut aider les artisans à gagner en flexibilité, en contrôle, en image de marque et en crédibilité. 84% des consommateurs estiment qu’une entreprise disposant d’un site web est plus crédible qu’une entreprise qui n’a qu’une page sur les médias sociaux. Pour être crédible et attirer de nouveaux clients, un site web peut faire la différence.

Obtenir plus de clients

Le succès d’une entreprise repose souvent sur sa capacité à attirer de nouveaux clients. Atteindre des milliers de personnes en utilisant uniquement des méthodes de marketing traditionnelles comme le courrier direct ou la publicité imprimée peut s’avérer très coûteux et peu fiable. Un site Internet vous permet d’atteindre davantage de personnes localement ou en dehors de votre région, tout en payant moins pour cette exposition - et vous pouvez même mesurer les résultats spécifiques. En fait, 77 % des entreprises locales affirment qu’un site Web est un excellent moyen de trouver de nouveaux clients.

Et il ne s’agit pas seulement de gagner de nouveaux clients ; vous pouvez également utiliser un site Internet pour mieux servir les clients existants. La possibilité de mettre à jour les informations commerciales 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur Internet améliore la communication avec les clients tout en libérant du temps pour se consacrer à d’autres activités professionnelles.

Développez votre entreprise

De nombreux artisans et entreprises artisanales cherchent à se développer sur leur marché et à toucher de nouveaux prospects. Si les interactions en face à face peuvent être importantes et si les affaires sont souvent le fruit du bouche-à-oreille dans les métiers de l’artisanat, un site web vous donne la possibilité de "distribuer votre carte" à des milliers de personnes en ligne. Avec un e-commerce, vous pouvez même vendre des articles en ligne et expédier le produit à des clients presque partout dans le monde. Vous pourriez découvrir que des clients d’une ville ou d’une région voisine sont intéressés par vos services, ce qui vous amènerait à élargir votre zone de service, voire à ouvrir des bureaux régionaux. En fait, 81 % des petites entreprises déclarent qu’un site Web a contribué à la croissance de leur activité. Avec un site Web, vous pouvez atteindre un plus grand nombre de clients potentiels et d’opportunités.

Gagner un avantage concurrentiel

Le rapport Verisign récemment publié montre que 93 % des consommateurs utilisent Internet pour effectuer des recherches avant de faire un achat ou avant d’appeler un artisan. Les consommateurs veulent être informés avant leurs décisions d’achat. Sans site Internet, vous risquez de perdre des clients au profit d’entreprises qui profitent déjà du marché en ligne. Si vous êtes en concurrence directe avec une autre entreprise qui possède un site, votre concurrent a un avantage certain, surtout s’il fait un marketing efficace pour/avec son site. Un site Internet pour artisan peut vous aider à égaliser les chances.

84% des entreprises locales interrogées par Verisign ont déclaré que leur site internet était important ou essentiel pour leur activité. Plus de la moitié des artisans n’ont pas de site Web ! Il n’y a donc pas de meilleur moment pour créer le site Web de votre entreprise et prendre de l’avance sur la concurrence.