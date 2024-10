La place croissante des femmes dans l’artisanat en France

L’artisanat, pilier essentiel de l’économie française, connaît une transformation notable avec la féminisation de ses métiers. Ce secteur, qui compte environ 1,9 million d’entreprises, offre une diversité de savoir-faire et de professions. L’implication croissante des femmes dans l’artisanat se manifeste à travers plusieurs dimensions : des dirigeantes, des salariées, mais aussi des apprenties. La dynamique de cette évolution est enrichie par de nombreux défis et opportunités spécifiques à ces métiers.

Les femmes dirigeantes : un leadership en progression constante

Au sein de l’artisanat, les femmes occupent une place de plus en plus visible en tant que dirigeantes. En effet, le secteur attire par sa capacité à permettre une grande autonomie, avec la possibilité de devenir son propre patron et de développer des compétences uniques. Cette évolution, loin des clichés, est une véritable tendance de fond. De plus en plus de femmes accèdent à des postes de direction dans l’artisanat, en particulier dans les métiers des services.

En 2023, près de 30 % des entreprises artisanales en France étaient dirigées par des femmes, une part qui a presque doublé en 40 ans. Cependant, des disparités existent entre les secteurs. Par exemple, dans le bâtiment, un domaine encore très masculin, seulement 4 % des entreprises sont dirigées par des femmes. Cette sous-représentation met en lumière les défis spécifiques auxquels ces femmes font face dans des métiers historiquement dominés par les hommes.

Malgré cela, les perspectives pour les femmes dirigeantes restent prometteuses. Les initiatives, telles que celles menées par les Chambres de Métiers et de l’Artisanat (CMA), visent à encourager l’accès des femmes aux fonctions dirigeantes. Ces dispositifs incluent des formations adaptées et des accompagnements dédiés, facilitant ainsi la concrétisation de projets professionnels. Les créatrices ou celles en reconversion professionnelle trouvent des ressources pour réussir et développer leurs entreprises artisanales.

Les salariées : une contribution précieuse

Dans le domaine de l’artisanat, les femmes salariées jouent un rôle tout aussi important. Elles sont en effet plus nombreuses que les dirigeantes dans plusieurs secteurs, à l’exception de l’artisanat de fabrication, où 44 % des entreprises sont dirigées par des femmes contre 26 % parmi les salariées. Dans le bâtiment, par exemple, seulement 13 % des salariés sont des femmes, et elles occupent souvent des fonctions administratives comme le secrétariat ou la gestion.

Des compétences diversifiées et reconnues

Les compétences des femmes salariées dans l’artisanat sont largement reconnues et valorisées. Leur sens du détail, leur minutie et leur créativité apportent une valeur ajoutée indéniable aux entreprises. Les formations et programmes de perfectionnement leur permettent d’acquérir des compétences techniques et managériales solides, renforçant leur employabilité. Les CMA proposent par exemple une formation certifiante pour obtenir le titre d’Adjoint(e) de Dirigeant(e) d’Entreprise Artisanale (ADEA), permettant de maîtriser les fondamentaux du pilotage d’une petite ou moyenne entreprise artisanale.

Le statut de conjoint collaborateur : une reconnaissance en évolution

Le statut de conjoint collaborateur, majoritairement occupé par des femmes (plus de 80 %), témoigne également de l’implication féminine dans les entreprises artisanales. Depuis la loi de 1982 sur les conjoints d’artisans et de commerçants, ce statut a évolué avec des droits améliorés, notamment la possibilité de devenir maître d’apprentissage grâce à l’ordonnance du 21 août 2019. Cette avancée représente une véritable victoire pour les femmes salariées et une reconnaissance de leur contribution au sein des entreprises artisanales.

Les apprenties : l’avenir de l’artisanat au féminin

La féminisation de l’artisanat ne se limite pas aux dirigeantes et salariées. Les femmes apprenties représentent une part importante de la relève dans ce secteur. Tous les métiers de l’artisanat leur sont désormais accessibles, et chaque année, des jeunes femmes se distinguent dans des métiers aussi divers que la maçonnerie, la boucherie, ou encore la réparation de véhicules. En janvier 2024, les femmes représentaient 35,4 % des apprentis inscrits auprès des CMA.

Si cette féminisation varie selon les métiers, avec une présence plus marquée dans certains secteurs comme l’artisanat alimentaire (34 % de femmes) ou l’artisanat de fabrication (19 %), elle reste encore faible dans des domaines tels que le BTP, où seulement 5 % des apprentis sont des femmes. Toutefois, la tendance est à la progression, notamment grâce aux campagnes de sensibilisation et aux actions des CMA visant à promouvoir ces métiers auprès des jeunes femmes.

Accompagnement des apprenties et perspectives d’avenir

Les dispositifs d’accompagnement jouent un rôle crucial dans la réussite des femmes apprenties. Les formations adaptées, les stages en entreprise et les programmes de tutorat leur permettent de développer les compétences nécessaires pour intégrer durablement le marché du travail artisanal. Les CMA, en partenariat avec des entreprises locales, favorisent également l’insertion professionnelle de ces jeunes talents féminins en artisanat.

Une diversité de métiers ouverts aux femmes

Métier Part des femmes Artisanat alimentaire 34% Artisanat de fabrication 19% BTP 5% Boucherie 11%

Cette féminisation en cours est un signe encourageant pour l’avenir de l’artisanat en France, avec des femmes qui continuent à briser les barrières et à se faire une place dans ce secteur traditionnellement masculin. L’artisanat est non seulement un moteur économique, mais aussi un vecteur de diversité et d’innovation.