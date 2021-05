Arc en Ciel est une société lyonnaise proposant du mobilier de bureau neuf et/ou d’occasion, ainsi que des services d’aménagement, d’agencement ou encore de financement. Arc en Ciel propose en plein centre du Grand Lyon, à Villeurbanne (Suchet) un showroom de 1200m2, unique en son genre en ville.

Aménagement de bureau à Lyon

Avec 25 ans d’expérience Arc en Ciel s’inscrit comme le spécialiste du mobilier de bureau à Lyon et en région lyonnaise. La société propose un showroom unique à Lyon, dans lequel vous pourrez découvrir une grande partie du catalogue de la société.

Arc en Ciel ne vous propose que des grandes marques, reconnue pour leur fiabilité et leur solidité pour un travail en entreprise. Bureaux, fauteuils de bureau, chaises, tables, comptoirs d’accueil, cloisons ... la société dispose de tout le mobilier nécessaire pour l’aménagement ou le réaménagement de n’importe quelle société. Conscient du fait qu’en fonction des besoins des entreprises, de leurs philosophie de travail, le mobilier doit s’adapter, Arc En ciel propose à tous ses clients un accompagnement permettant à ces derniers de profiter d’une expertise de plus de 20 ans dans le domaine.

Mobilier de bureau pour tous

Conscient du fait que s’installer, créer sa société, est couteux, Arc en Ciel aménagement a fait le choix de proposer à ses clients une large gamme de mobilier de bureau d’occasion. Tous les univers son concernés.

Aussi, toujours avec le même état d’esprit, la société propose à ses clients des offres de financement à partir de 39€ par mois.

Avec Arc en Ciel les entreprises lyonnaises n’ont plus d’excuses.

Un showroom à Lyon

Pour se rendre compte de la qualité des équipements et pouvoir faire sereinement un choix, rien de tel qu’une visite. Arc en Ciel propose donc un showroom de 1200m2 au coeur de Lyon. Vous y découvrirez les nouvelles tendances et pourrez tranquillement faire votre choix accompagné d’un expert en agencement et en mobilier.

Lors de votre venue vous accéderez facilement au showroom si vous venez en transport en commun, car la société se situe à 100m du métro Suchet. Si vous êtes véhiculé nous mettons gratuitement notre parking à votre disposition.

Arc en ciel aménagement est votre guichet unique pour tous les besoins liés au milieu de travail. Nous offrons une gamme diversifiée de mobilier de bureau et de produits et services connexes. Nous pouvons vous aider à choisir les meilleures solutions, quels que soient vos besoins individuels ou votre style.

A partir du site Internet vous pourrez également visiter le showroom virtuel et découvrir toutes les informations concernant l’entreprise.