Découvrir les bols tibétains

mardi 17 décembre 2019

Pendant de nombreux siècles, la musique et le son ont été utilisés comme outils pour promouvoir la guérison et la méditation. L’un des premiers instruments créés par l’homme à être utilisé à cette fin sont les bols chantants, plus connus sous le nom de bols tibétains. Ces bols mystiques en métal, une fois frappés, peuvent créer des sons contemplatifs et célestes, qui résonnent comme si l’univers se manifestait sur l’âme.

Qu’est-ce qu’un Bol tibétain ?

Un bol tibétain est un type d’idiophone, qui est un instrument de musique qui, lorsqu’il est frappé, secoué ou gratté, produit un son par vibration. Les bols chantants se présentent sous la forme d’une seule cloche inversée, mais de tailles différentes, allant de quelques centimètres à un mètre de diamètre. Les plus petits produisent des sons plus délicats, tandis que les plus grands bols produisent des sons plus profonds et pleins de corps. Pour produire un son, les bols chantants sont souvent frappés sur leur bord ou leur côté à l’aide d’un maillet. Chaque méthode produit des sons très distinctifs.

Ces bols sont souvent utilisés dans des contextes religieux et spirituels, invoquant la méditation et la relaxation. Ils peuvent également être utilisés pour la guérison et le traitement de diverses maladies par thérapie sonore. Les sons que produisent les bols chantants créent une sorte de médecine énergétique qui est censée fixer les fréquences brisées du corps, de l’esprit et de l’âme. Le fait de jouer de ces bols crée un effet de centrage, ce qui fait que les côtés gauche et droit du cerveau humain se synchronisent les uns avec les autres. Ainsi, diverses activités telles que le yoga et d’autres formes de pratiques méditatives utilisent parfois des bols tibétains, car ils ont la capacité miraculeuse d’amener l’auditeur à la paix et au calme.

D’où viennent les bols tibétains ?

Les bols tibétains, ont un passé mystérieux et on ne sait pas grand-chose sur leurs origines. Leur histoire a commencé bien avant l’aube de la civilisation moderne, de sorte que les informations écrites à leur sujet sont presque inexistantes. Les premiers bols chantants auraient été fabriqués en Mésopotamie il y a plus de 5 000 ans. En tant que tels, les bols sont considérés comme l’un des plus anciens artisanats de l’histoire de l’humanité. Bien que le folklore sur les artisans derrière les bols chantants ait existé dans les siècles suivants, la connaissance de ce folklore est malheureusement morte avec les propriétaires successifs des bols chantants.

Les tous premiers bols musicaux étaient fabriqués en cuivre pur à des fins médicinales et musicales. Ils étaient produits principalement par des artisans, à domicile. La connaissance de la métallurgie a été transmise de génération en génération, bien que cette chaîne de connaissances ait finalement été brisée. Quelque temps plus tard, on a commencé à fabriquer des bols musicaux en laiton, qui est une combinaison de divers métaux, dont le cuivre. Certaines références anecdotiques disent que des bols en cuivre de 2 000 ans d’âge sont apparus dans une région chinoise appelée Tibet à l’aube du siècle dernier.

Les origines tibétaines des bols chantants ajoutaient à leur ambiguïté historique. Bien que l’on puisse trouver des bols chantants à l’intérieur des monastères et des maisons, il a été dit que les moines n’avaient pas le droit de discuter de ces bols. En fait, le texte sacré des moines, appelé le Canon bouddhiste tibétain, ne contenait aucune information sur les bols. Des références anecdotiques disent que des lamas et des moines tibétains utilisaient ces bols pour des rituels secrets et sacrés. On dit même que ces rituels étaient de nature tellement spirituelle qu’ils donnaient aux moines la capacité de se projeter dans l’astral et de voyager dans d’autres domaines et dimensions.

Pendant l’invasion chinoise du Tibet au milieu du XIXe siècle, les lamas et les moines ont été forcés de fuir, emportant avec eux tous leurs biens précieux, y compris leurs bols chantants. Pour survivre à la crise, les lamas et les moines ont été forcés de vendre leurs bols et d’autres objets de grande valeur. Cette circonstance a conduit à ce que les bols musicaux se répandent dans le monde entier, ainsi qu’à la disparition des connaissances ésotériques à leur sujet. Aujourd’hui, les sons mystiques des bols chantants peuvent être entendus dans de nombreux endroits différents tels que les centres de guérison, les studios de yoga, les salles de classe, les temples, et beaucoup plus. Mais il reste une chose : les bols chantants sont toujours aussi puissants qu’il y a des milliers d’années en tant qu’outil spirituel, médicinal et musical.

Quels sont les matériaux utilisés dans les bols chantants ?

L’une des qualités uniques des bols anciens est la particularité de leur composition. Les légendes tibétaines locales disent que l’un des principaux métaux utilisés dans le passé pour fabriquer les bols chantants était le fer météoritique. Les météorites trouvées au Tibet auraient traversé une atmosphère à très faible teneur en oxygène. Ces météorites se trouvaient habituellement dans les parties supérieures de l’Himalaya. Venues d’un endroit plus proche du ciel, ces météorites étaient considérées comme étant d’origine sacrée et étaient donc très appréciées par les Tibétains. De plus, la faible composition en oxygène de ces météorites peut expliquer les pouvoirs de guérison miraculeux des bols chantants.

Historiquement, on croyait que les bols chantants fabriqués au cours des siècles suivants avaient été fabriqués en combinant plusieurs types de métaux, entre cinq et neuf, et parfois même douze types de métaux. La composition la plus courante était composée de sept métaux. Ces métaux étaient consacrés à chaque métal censé représenter un corps céleste ou une planète : Or (Soleil), Argent (Lune), Mercure (Mercure), Cuivre (Vénus), Fer (Mars), Étain (Jupiter) et Plomb (Saturne). Ces métaux ont été fondus et purifiés avant d’être moulés, réchauffés et martelés en forme. On croyait que les vieux bols étaient imprégnés de souhaits, habituellement par des chants ou des mantras.

Bien qu’il y ait aussi de petites traces d’autres métaux, les vieux bols tibétains étaient fabriqués principalement avec du cuivre et de l’étain, qui, lorsqu’ils sont combinés, forment une sorte de bronze appelé "métal de cloche". La combinaison de ces deux métaux produit un métal plus dur mais assez élastique qui, lorsqu’il est frappé, crée une meilleure réverbération. Ce type de métal est utilisé depuis des siècles dans la création des cloches. En Inde, ce type de métal a été historiquement utilisé pour créer des ustensiles de cuisine, car on croit qu’il possède de puissantes propriétés antibactériennes.

La fabrication de bols tibétains plus modernes n’implique généralement que cinq métaux au maximum, et souvent seulement deux. En raison du coût, l’or et l’argent ne sont généralement plus utilisés, mais les nouveaux bols chantants sont toujours d’excellente qualité.

Il existe deux méthodes connues pour créer des bols tibétains. Le martelage était, et est toujours, une méthode courante utilisée aujourd’hui, où une feuille de métal plate est martelée par au moins trois individus sur un motif ou une forme de bol jusqu’à ce qu’elle prenne la même forme. Les bords sont ensuite pliés et martelés jusqu’à ce qu’ils soient lisses, tandis que l’intérieur est souvent poli à la machine. Les traditionalistes préfèrent les bols chantants qui ont été martelés et peuvent facilement les distinguer en vérifiant les marques des marteaux.

L’autre méthode consiste à verser un métal en fusion dans un moule, qui forme la première de deux parties du bol de chant moderne. L’autre partie s’appelle le col, qui est formé et soudé avec le bol, avant d’être poli. Cette méthode crée une forme plus confinée, qui produit des vibrations et un son plus durables lorsqu’elle est frappée. La qualité tonale est également nettement améliorée. Ce type de bol est généralement embelli par gravure à l’acide ou émaillage.

Il y a beaucoup de bols chantants tibétains sur le marché aujourd’hui. Ils diffèrent souvent par le son qu’ils produisent, ce qui peut être attribué à leur conception et leur forme, leur épaisseur, leur douceur et la combinaison des métaux utilisés.

Quelle que soit leur origine véritable, les bols chantants ont été utilisés à diverses fins au cours de l’histoire - méditation, guérison alternative, religion, musique et même comme monnaie. Aujourd’hui, ils sont devenus un outil populaire pour les guérisseurs sonores, les musicothérapeutes et les praticiens de yoga dans différentes parties du monde.

Spiritualité et usages méditatifs

Avec sa sonorité apaisante et méditative, les bols chantants étaient souvent utilisés dans les monastères et les maisons himalayennes pour indiquer le début ou la fin d’une période de méditation. Il a également été dit que des bols chantants étaient joués pendant toute une session, pour aider l’esprit à se concentrer et à obtenir un état de relaxation pure. On croit que chaque fois qu’un bol chantant est joué, les mantras et les bons vœux qu’il contient pendant sa fabrication sont libérés pour circuler librement dans l’univers. Les hindous et les bouddhistes ont aussi traditionnellement utilisé des bols chantants dans leurs rituels pour favoriser leur concentration spirituelle, leur harmonie et leur paix intérieure.

Usages médicinaux et de guérison alternative

Les hindous croient que le monde a commencé par un son et que le son joue donc un rôle très important dans notre corps et dans l’univers tout entier. Le son comme méthode de guérison alternative est pratiqué dans de nombreuses cultures depuis des siècles. On croit que le son délicat et unique des bols chantants peut profondément affecter notre corps, et peut avoir un effet bénéfique sur l’état physique et psychologique du corps. Notre corps contient plusieurs centres d’énergie, ou chakras, qui vont de la tête aux pieds. On pense que ces centres d’énergie correspondent à des tonalités spécifiques que les bols chantants peuvent produire naturellement.

Les praticiens de la guérison alternative utilisent généralement plusieurs bols plus petits avec des fonds plus plats, et les placent au-dessus de ces centres d’énergie. La résonance et la vibration des bols chantants lorsqu’ils sont placés sur ces centres d’énergie sont censés pénétrer plus profondément que les bols plus grands et plus lourds qui sont généralement placés au-dessus ou à côté du corps. Dans la pratique traditionnelle tibétaine de guérison, on croit aussi que les bols chantants augmentent l’efficacité de diverses herbes médicinales. De plus, lorsqu’ils sont utilisés comme méthode de guérison alternative, les bols chantants sont censés atténuer les effets négatifs de la chimiothérapie et de la radiothérapie chez les patients cancéreux, bien qu’aucune étude scientifique ne vienne étayer cette conclusion pour le moment. Cependant, les rapports indiquent que les bols chantants ont aidé les patients à développer un sentiment de paix et de bien-être, tout en réduisant la douleur.

Usages de relaxation physique

Le massage sonore à l’aide de bols chantants est un excellent moyen naturel de rétablir l’harmonie du corps. Ses propriétés apaisantes peuvent naturellement apporter la paix et concentrer l’esprit. La vibration et le son produits par les bols chantants créent un type d’énergie qui fonctionne avec le corps de plusieurs façons et qui peut engendrer plusieurs résultats positifs, tels qu’un profond sentiment de tranquillité et une réduction du stress psychologique et émotionnel.

Les bols chantants utilisés dans les massages sonores sont généralement conçus pour de longues périodes d’utilisation et se concentrent davantage sur la vibration que sur le son produit. Le massage vibratoire sonore permet au corps de devenir en paix à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. Des bols chantants de poids et de tailles différents sont généralement placés directement sur le corps lors de l’impact. Ils peuvent également être placés autour du corps.

Le corps est composé d’environ 50 à 65 % d’eau. L’eau est synergique avec les modèles vibratoires et relie et transporte des éléments importants dans le corps. Les massages vibratoires sonores peuvent aider ces éléments positifs à circuler librement dans le corps. Dans la plupart des cas, on dit que ce type de thérapie soulage les symptômes de dépression, d’anxiété, de fatigue chronique et d’autres conditions semblables.

Utilisations historiques

À une certaine époque, les bols chantants faits à la main étaient utilisés comme ustensiles de cuisine, de rangement et de restauration. Bien que cette utilisation ne soit plus applicable de nos jours, il convient de noter que les bols chantants étaient également utilisés comme monnaie d’échange dans le passé, lorsque les pièces de monnaie et autres objets précieux étaient le seul type de monnaie ayant cours légal disponible. Traditionnellement, les bols chantants étaient évalués en fonction de leur épaisseur, de leur poids et de leur prétendue composition métallique. En général, plus le bol chantant était lourd, plus sa valeur était élevée. De plus, les bols chantants étaient souvent offerts en cadeau de mariage ou en dot.

On me pose régulièrement ces deux questions : "Comment choisir un bon bol" et "Comment savoir quel bol est bon pour un chakra spécifique". Certaines personnes aimeraient aussi pouvoir acheter un bol ayant une certaine note musicale. Plutôt que d’être ancrées dans une mentalité occidentale, les réponses à ces questions sont fondées sur la philosophie orientale parce qu’elle reflète mieux l’intention des instruments. Gardez à l’esprit que beaucoup de bols qui ont l’air vieux et qui ne le sont pas sont en train d’être fabriqués. Ils n’ont pas les métaux, les tons, l’histoire ou l’héritage spirituel des instruments vraiment anciens qui rendent les bols anciens si uniques.

Choisir un bon bol tibétain exige de faire attention à ce qui suit :

A propos de la qualité

Informez-vous sur l’aspect et le son d’un bon bol tibétain en apprenant de quelqu’un qui sait. Beaucoup de gens vendent des bols et la plupart sont neufs et fabriqués à la machine pour paraître vieux. La plupart des gens ne seront pas capables de faire la différence entre une antiquité et une bonne reproduction. Ce n’est pas parce qu’une personne vend un bol ou qu’elle est tibétaine qu’elle est bien informée. Il faut un œil et une oreille entraînés.

En Europe, "vieux" peut signifier 50 ans. Un vrai vieux bol aura au moins 100 ans et plus souvent des centaines d’années. Il y a plusieurs signes de vieillissement dans un bol, y compris sa forme, les marques à l’intérieur et à l’extérieur, l’épaisseur du métal, surtout sur le fond (le plus mince est habituellement plus vieux), et la tonalité. De plus, tous les vieux bols ne sont pas de bons bols. La tonalité, les vibrations, les harmoniques, l’éveil, la chaleur et la longévité du son entrent tous en jeu. Les bols ont été fabriqués dans diverses régions du Tibet et leur forme et leur marquage sont révélateurs. Certains bols ont pour but premier la transformation de la conscience et d’autres la guérison physique. Ceci peut être déterminé par leur forme. Un bol ancien de haute qualité est un investissement et les prix varient de 100€ pour un très petit bol à des milliers d’euros pour un énorme bol. S’il est bon marché et vieux, alors il a probablement été obtenu d’une manière moins qu’honorable ou est de mauvaise qualité.

De l’autre côté de la médaille, il y a le vendeur qui augmente le prix en prétendant qu’un bol date du XVIe ou XVIIe siècle. Si vous voulez vraiment déterminer l’âge exact d’un bol, vous devez le carboniser - le faire fondre - et le détruire. Demandez où et qui a authentifié le bol, comment l’âge a été déterminé et suivez votre intuition. Découvrez d’où ils viennent - Népal, Tibet, Mongolie, Inde - depuis combien de temps le fournisseur achète des bols et comment il les achète.

En Asie, une bonne relation de confiance avec un fournisseur ne peut s’établir qu’au fil des ans et en face à face, et les quelques personnes qui le font obtiennent les meilleurs bols.

Pour quelle utilisation ?

Déterminez à quoi vous utiliserez le bol : pour la méditation, la guérison physique ... Vous souhaitez intégrer quelques bols dans une modalité existante, les utiliser avec d’autres instruments dans une veine musicale ou devenir un guérisseur sonore ? Souhaitez-vous les utiliser en cours de yoga pour vous détendre à la fin ? Vous êtes infirmière et souhaitez les utiliser avec vos patients lors de vos tournées ? Est-ce une façon pour vous de rappeler les réunions à l’ordre dans l’entreprise ? Les réponses à ces questions auront un impact sur vos choix. C’est une bonne idée de savoir à quoi vous allez les utiliser avant d’acheter.

L’achat d’un bol est également un processus organique. Si vous obtenez un bol de bonne qualité et prenez le temps d’y jouer jusqu’à ce que vous connaissiez ses nombreuses voix et tonalités possibles, en obtenir d’autres est une question de choisir celles qui s’harmonisent facilement avec la première dans le contexte utilisé.

Il existe de nombreux types de maillets - en bois, recouverts de suède, recouverts de feutre - et chacun est disponible en version grasse ou mince, lourde et légère. Chaque maillet produira un son différent de celui du bol lorsqu’il est utilisé correctement. Rappelez-vous que les bols et les maillets ont besoin d’être "cassés dans le temps" et que cela ne peut arriver qu’en les jouant. Plus vous jouez, plus les sons que vous entendrez seront riches. Comme tout autre instrument, les bols réagissent différemment lorsque les métaux sont réchauffés. Au fur et à mesure que les maillets développent des rainures et une texture, ils produiront également une texture sonore plus riche à partir des bols.

La tonalité des bols

Un bol devrait maintenir sa vibration et s’attarder pendant un certain temps lorsqu’il est frappé, produisant plusieurs couches de sons, superposant des harmoniques. Si la vibration et le volume d’un bol s’envolent rapidement, il n’est pas de grande qualité. De même, s’il a une tonalité singulière ou s’il sonne petit, il est également de qualité inférieure à la norme. Frappez toujours un bol avec la partie rembourrée d’un bâton plutôt qu’avec du bois ou du daim pour produire un son doux et expansif.

Lorsque vous faites "chantez" un bol (frottez le bord avec la partie en bois ou en cuir d’un bâton), il y a plusieurs choses à considérer. Comme le bol est "éveillé" : certains bols chantent tout de suite, d’autres ont besoin d’être joués pendant un certain temps et d’être "remis en place". Ce n’est ni bon ni mauvais, mais il est important de le savoir pour ne pas écarter un instrument potentiellement excellent simplement parce qu’il ne chante pas tout de suite. Rappelez-vous aussi que vous ne pouvez jamais "faire chanter" un bol ; vous ne pouvez qu’inviter le son et attendre qu’il soit là. Quand vous entendez un bol, écoutez votre corps. S’il vous ouvre le cœur ou vous émeut profondément d’une manière ou d’une autre, si vous sentez des picotements partout ou si le ton a un impact direct sur une partie de votre corps ou vous enracine, ce sont tous de bons signes. Des bols ont été créés pour la transformation de la conscience et la guérison. Vous devriez sentir leur effet sur vous.

Si vous avez plus d’un bol, il est bon de les jouer ensemble pour que leurs tons s’harmonisent. En fin de compte, ils le feront de toute façon, parce que c’est leur nature et leur magie. Mais pourquoi ne pas aider le processus en commençant tout de suite par des bols qui sonnent bien ensemble ?

L’esthétique de l’objet

L’apparence d’un bol fait partie du processus de sélection. Sa taille, sa forme et sa personnalité devraient vous séduire. Puisqu’il existe de nombreux types de bols tibétains, chacun ayant sa propre histoire et sa propre forme, c’est une bonne idée de passer un peu de temps juste pour voir s’il y en a un qui vous attire plus que les autres. Quand vous le placez dans votre main, il devrait être merveilleux, comme s’il y avait sa place. Il ne doit pas être trop lourd pour vous ou trop petit pour la taille de vos mains. Il y a des bols qui ont des marques de marteau profondes et d’autres qui ont une patine brillante. Certains ont des mantras sanscrits et d’autres ont des symboles inscrits dessus. Toutes ces choses doivent être prises en considération lorsque vous cherchez un bol.

Bols et chakras

En Occident, nous travaillons avec sept chakras. Les Tibétains travaillent avec cinq régions du corps. Les bols ont été créés pour nous ramener à notre interrelation avec toutes choses ; ainsi ils ne sont pas calibrés pour travailler sur un chakra à l’exclusion du reste. Leur nature même englobe notre intégralité. Il s’agit donc d’instruments très différents de leurs homologues occidentaux. Il existe cependant des bols dont la tonalité et la taille les prêtent plus naturellement à certaines parties du corps. Chaque bol répondra également à l’intention. Avoir plusieurs bols est merveilleux mais comprenez que même si vous n’avez qu’UN seul bol, cela aura un impact sur vous globalement, et pas seulement sur un chakra.

En Occident, nous sommes préoccupés par l’attribution d’une certaine note à une certaine partie du corps. Cela fonctionne bien avec certaines modalités, mais puisque les bols tibétains produisent des harmoniques et qu’ils sont créés pour refléter l’intégralité, il n’est pas nécessaire de choisir un bol pour sa note. Cela n’écarte pas l’approche plus occidentale qui consiste à choisir des bols spécifiques pour leurs notes et leurs correspondances avec des parties du corps.

Les bols chantants tibétains sont utilisés depuis des siècles pour promouvoir la guérison et la méditation dans divers contextes. Nous vous invitons à vous procurer votre propre bol à chanter et à profiter de certains des avantages incroyables !