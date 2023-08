Le béton ciré : le matériau tendace pour vos travaux d’aménagement et de décoration

mercredi 30 août 2023

Le béton ciré est un matériau qui suscite un engouement grandissant dans le domaine de la construction, de l’aménagement et de la décoration. Que ce soit pour les sols, les murs ou même les meubles, découvrez qu’est-ce que le béton ciré, ses utilisations, ses types et ses nombreux avantages.

L’origine et la composition du béton ciré

Le béton ciré tire son origine des techniques traditionnelles de revêtement en ciment employées depuis fort longtemps, notamment en Afrique du Nord. Il est composé d’un mélange de ciments spéciaux, de pigments colorés, de résines et d’adjuvants divers permettant d’obtenir un matériau lisse, résistant et durable.

Le choix de ces ingrédients confère au béton ciré des propriétés particulières, telles que :

Une grande résistance à l’abrasion, aux chocs et aux produits chimiques.

Une excellente adhérence sur divers supports (carreaux, plaques de plâtre, bois, etc.).

Une bonne étanchéité et une faible porosité, idéales pour les pièces humides comme les salles de bain.

Une vaste gamme de couleurs et de finitions pour satisfaire tous les goûts et styles.

Les différentes utilisations du béton ciré

Le béton ciré peut être employé pour de multiples applications dans la maison, aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Parmi les principaux usages, on trouve :

Les sols

L’utilisation du béton ciré pour les sols présente plusieurs avantages, notamment sa résistance à l’usure et aux chocs, ainsi que son entretien facile. Il permet également d’unifier les surfaces et d’éviter les joints, offrant ainsi un aspect épuré et contemporain très recherché. De plus, il est compatible avec les systèmes de chauffage au sol.

Les murs et façades

En tant que revêtement mural, le béton ciré est particulièrement adapté pour les pièces humides (salles de bains, cuisines) grâce à ses propriétés étanches et anti-moisissures. Il offre également une grande liberté de personnalisation grâce à sa large gamme de couleurs et de finitions (mate, satinée ou brillante).

A l’extérieur, le béton ciré est une solution idéale pour habiller les façades de manière élégante et moderne tout en leur apportant une protection durable contre les intempéries.

Les plans de travail et mobiliers

Le béton ciré convient parfaitement pour réaliser des plans de travail de cuisine, des vasques de salle de bain ou encore des meubles sur mesure. Sa résistance aux taches et aux rayures ainsi que son aspect « brut » très tendance en font un matériau de choix pour ces utilisations.

Comprendre les bases de la pose du béton ciré

La préparation du sol est une étape primordiale pour un résultat optimal. Il faut d’abord appliquer une sous-couche spécifique, suivie d’une trame, et enfin un mortier de préparation "sol dur".

Le malaxage constitue la deuxième étape. Cela signifie bien mélanger le béton pour obtenir une texture homogène.

L’application se fait en deux couches. La première couche doit avoir une épaisseur d’environ 1mm. La deuxième couche est à appliquer lorsque la première est juste sèche au toucher.

La finition inclut l’application d’un produit hydrofuge, suivi d’une cire ou d’un vernis bi-composant en deux couches.

Les particularités de la pose sur différentes surfaces

Il y a plusieurs cas spécifiques, notamment le bois et les surfaces extérieures, où les règles générales de la pose du béton ciré ne s’appliquent pas nécessairement.

Lors de la pose, des erreurs courantes peuvent affecter le rendu final. Le choix d’un béton de mauvaise qualité ou le non-respect des étapes de pose sont parmi les fautes les plus fréquentes.

Les kits béton ciré : Une solution économique et de qualité

Les différents types de béton ciré

Il existe plusieurs types de béton ciré, qui se distinguent principalement par leur composition et leur mode d’application :

Le béton ciré traditionnel : Il s'agit du mélange de base composé de ciments spéciaux, de pigments, de résines et d'adjuvants. Il est généralement appliqué en deux couches successives, l'une pour l'accroche et l'autre pour la finition.

Il s’agit du mélange de base composé de ciments spéciaux, de pigments, de résines et d’adjuvants. Il est généralement appliqué en deux couches successives, l’une pour l’accroche et l’autre pour la finition. Le micro-béton : Cette variante plus fine du béton ciré permet d’obtenir une surface encore plus lisse et des effets de matière plus subtils. Il est idéal pour les supports délicats ou les petites surfaces.

Cette variante plus fine du béton ciré permet d’obtenir une surface encore plus lisse et des effets de matière plus subtils. Il est idéal pour les supports délicats ou les petites surfaces. Le béton décoratif : Comme son nom l’indique, il s’agit d’un type de béton ciré destiné à la décoration et aux finitions soignées, avec une large palette de couleurs, d’effets (patinés, brossés) et de textures (rugueuses, sablées).

Les avantages du béton ciré

Le béton ciré présente de nombreux atouts qui expliquent son succès grandissant :

Esthétique : Le béton ciré offre une grande variété de rendus visuels, de couleurs et de finitions pour s'adapter à tous les styles et ambiances déco. Son aspect lisse, continu et sans joint lui confère une élégance indéniable.

Le béton ciré offre une grande variété de rendus visuels, de couleurs et de finitions pour s’adapter à tous les styles et ambiances déco. Son aspect lisse, continu et sans joint lui confère une élégance indéniable. Robustesse : Grâce à sa composition, le béton ciré est un matériau très résistant aux agressions du quotidien (chocs, rayures, produits chimiques) et au vieillissement. Il conserve ainsi son aspect d’origine pendant de longues années.

Grâce à sa composition, le béton ciré est un matériau très résistant aux agressions du quotidien (chocs, rayures, produits chimiques) et au vieillissement. Il conserve ainsi son aspect d’origine pendant de longues années. Entretien : Le nettoyage et l’entretien du béton ciré sont très simples : un simple passage de serpillière humide suffit à éliminer la plupart des salissures. De plus, il ne retient pas les poussières et acariens, ce qui en fait un choix idéal pour les personnes souffrant d’allergies.

Le nettoyage et l’entretien du béton ciré sont très simples : un simple passage de serpillière humide suffit à éliminer la plupart des salissures. De plus, il ne retient pas les poussières et acariens, ce qui en fait un choix idéal pour les personnes souffrant d’allergies. Polyvalence : Le béton ciré peut être appliqué sur une multitude de supports et surfaces : sols, murs, meubles, plans de travail, vasques... Il est également compatible avec les systèmes de chauffage au sol et les pièces humides.

Utilisation du béton ciré en fonction des endroits de la maison

La pose sur du bois : à éviter ou à appréhender avec précaution

Le bois est une matière vivante qui présente des défis particuliers en matière de revêtement. Si vous envisagez d’appliquer du béton ciré sur une surface en bois, il convient de noter plusieurs points. Le support en bois doit être solidement fixé au sol, ce qui n’est souvent pas le cas. Ensuite, le bois est sensible aux variations de température et peut exercer une pression négative sur le revêtement. Ces conditions rendent le bois inadapté comme support pour le béton ciré.

Le facteur de dilatation

Le coefficient de dilatation thermique du bois est très différent de celui du béton ciré. Ce décalage peut entraîner des fissures dans le revêtement, en particulier en présence de fluctuations de température.

Les solutions alternatives

Si vous souhaitez absolument avoir un aspect béton ciré sur une surface en bois, des alternatives comme des revêtements en résine spécialement adaptés existent.

L’adoption du béton ciré dans la salle de bain

Opter pour le béton ciré dans une salle de bain peut sembler contre-intuitif. Pourtant, avec le bon traitement, ce matériau résiste parfaitement à l’humidité et est facile à entretenir. Le béton ciré est donc une option viable pour les revêtements muraux, les lavabos, les douches et même les meubles de salle de bain.

Variété de teintes

Pour ceux qui ne sont pas fans du style loft industriel, pas de panique ! Le béton ciré est disponible dans une variété de teintes qui permettront de personnaliser votre salle de bain.

Le traitement hydrofuge

N’oubliez pas l’application d’un produit hydrofuge spécifique pour garantir la longévité et la résistance à l’humidité du revêtement.

Poser du béton ciré à l’extérieur

Bien que le béton ciré extérieur offre un entretien facile, il présente un inconvénient majeur : il peut devenir glissant sous la pluie ou le gel. Cependant, des produits antidérapants peuvent être appliqués pour améliorer l’adhérence.

Préparation du support extérieur

Tout comme pour les surfaces intérieures, la préparation du support est cruciale. Il s’agit généralement d’une dalle ou d’un carreau qui doit être préparé avec soin.

Types de béton pour l’extérieur

Il est important de choisir un béton ciré adapté à une utilisation extérieure. Certains produits sont spécialement conçus pour résister aux conditions extérieures et incluent des traitements antidérapants.

En somme, le béton ciré est un matériau innovant et tendance qui offre de nombreuses possibilités d’aménagement et de décoration pour toutes les situations. Que vous soyez professionnel ou particulier, n’hésitez pas à vous renseigner davantage sur ses caractéristiques et ses applications pour donner un coup de jeune à votre habitat !